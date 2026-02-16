Michael Ragonese 4et con Seamus Blake al teatro Forma di Bari per la rassegna Soundscapes

Michael Ragonese 4et si esibisce con Seamus Blake al Teatro Forma di Bari, portando sul palco un concerto che ha attirato l’attenzione di molti appassionati. La causa di questa serata speciale è la rassegna «Soundscapes 2026», promossa dall’Aps Nel Gioco del Jazz, che ha scelto questo evento per aprire la stagione. Giovedì 19 febbraio alle 21, il pubblico si prepara a vivere un’esperienza musicale intensa, con improvvisazioni e assoli che promettono di sorprendere.

Giovedì 19 febbraio, alle 21, i riflettori del Teatro Forma di Bari si accenderanno su uno degli appuntamenti più attesi della stagione «Soundscapes 2026», rassegna firmata dall'Aps Nel Gioco del Jazz, diretta da Pietro Laera e presieduta da Donato Romito, con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Bari. Protagonista della serata, il quartetto guidato dal pianista Michael Ragonese, tra le figure più interessanti della scena di Los Angeles. La formazione, impreziosita dalla presenza del sassofonista canadese Seamus Blake e completata da Luca Alemanno al contrabbasso e Anthony Fung alla batteria, si muove con naturalezza nel solco del jazz moderno, coniugando energia, eleganza compositiva e un marcato senso narrativo.