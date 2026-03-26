Leonardo Ghiraldini a Palazzo Moroni | incontro con il campione di rugby

Venerdì 27 marzo alle 10.30, presso la Sala Gruppi di Minoranza di Palazzo Moroni, si terrà un incontro con Leonardo Ghiraldini, nato a Padova e noto per la sua carriera nel rugby italiano. Ghiraldini ha giocato con la Nazionale Italiana e ha militato in team come Benetton Treviso e Leicester. L'evento è riservato ai partecipanti interessati alla figura del campione sportivo.

Venerdì 27 marzo alle ore 10.30, presso Palazzo Moroni, nella Sala Gruppi di Minoranza, si terrà un incontro con Leonardo Ghiraldini, padovano di nascita e figura di spicco del rugby italiano, già protagonista con la Nazionale Italiana e con prestigiose squadre come Benetton Treviso, Leicester Tigers e Toulouse. Come Consigliere Comunale, Meneghini dichiara: «Sono orgoglioso di promuovere momenti di riconoscimento che uniscono la comunità attorno ai valori dello sport, della cultura e dell’impegno civile». 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Leonardo Ghiraldini a Palazzo Moroni: incontro con il campione di rugby Articoli correlati Incontro “Efficacia delle azioni e iniziative nonviolente per la pace nel 2025” in sala Anziani di Palazzo MoroniIncontro “Efficacia delle azioni e iniziative nonviolente per la pace nel 2025” in sala Anziani di Palazzo Moroni il 17 febbraio 2026 In sala Anziani... Leggi anche: Convegno a palazzo Moroni “Verso un nuovo immaginario di convivenza tra generazioni”