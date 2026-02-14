Consiglio comunale approvato all' unanimità regolamento impianti a biomasse

Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità un nuovo regolamento sugli impianti a biomasse, per rispettare le leggi nazionali e regionali e evitare possibili sanzioni giudiziarie. La decisione arriva dopo una serie di incontri con esperti del settore e prevede controlli rigorosi sulle nuove installazioni, limitazioni alle strade di accesso e norme precise sulla gestione del digestato e delle emissioni.

Recepimento delle normative nazionali e regionali, per non incappare in bocciature da parte della magistratura amministrativa; rigido controllo delle progettazioni e installazioni; limitazioni alle strade percorribili, alla dispersione del digestato; controlli sulle emissioni. Sono alcuni dei criteri del regolamento per l'installazione sul territorio comunale di impianti a biomasse, approvato all'unanimità dal Consiglio comunale di Latina. Atteso da tempo, in un periodo storico in cui in molte aree, come Borgo Carso, i residenti hanno lamentato la presenza o la costruzione di questo tipo di strutture, il regolamento resta aperto alla realizzazione degli impianti, pur inserendo diverse attenzioni alla tutela del territorio, e ha visto la stretta collaborazione del tecnico incaricato, Giorgio Libralato, storico ambientalista del territorio e profondo conoscitore della materia, ed è il frutto del lavoro svolto dal dirigente del Sue, l'architetto Patrizia Marchetto, dalla funzionaria architetto Albertina Paparello, dagli uffici tecnici dello stesso servizio comunale.