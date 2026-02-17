Margaret Qualley | Per anni ho avuto paura di essere me stessa oggi mi lascio andare alla sensualità Amo mio marito ballare e i cavalli Le amicizie tra donne sono sacre

Margaret Qualley ha deciso di aprire il suo cuore dopo anni di paura di mostrarsi autenticamente. La causa di questa scelta deriva dalla consapevolezza di aver nascosto troppo a lungo la propria vera essenza. Oggi, l’attrice si sente libera di esprimere la propria sensualità, condividendo anche alcune passioni come il ballo e l’amore per i cavalli. Tra le cose più importanti nella sua vita, le amicizie femminili occupano un posto speciale e le considera un legame sacro.

Questa intervista a Margaret Qualley è pubblicata sul numero 9 di Vanity Fair in edicola fino al 24 febbraio 2026. Sembra non le vada molto di parlare della sua relazione con Antonoff, che ha conosciuto a una festa nel 2021, e si limita a dire: «Ho una propensione all’amore romantico. Ho sempre cercato la mia persona, e poi ho incontrato Jack». Si sono sposati nell’estate del 2023 a Long Beach Island, nel New Jersey, dove hanno una casa. Lei e Antonoff avranno dei figli? «Sì, certo», dice. Le chiedo se abbia già scelto dei nomi. «Anche se li avessi, non ne parlerei», risponde. È altrettanto cauta quando si tocca l’argomento di sua madre, l’attrice Andie MacDowell, star di Ricomincio da capo e di Quattro matrimoni e un funerale (apparsa su due copertine di Vanity Fair prima che lei nascesse). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

