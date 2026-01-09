Gaetano Pullara dopo MasterChef | Lascio l?architettura mi sono iscritto all' Alma Aprirò un ristorante con mio figlio
Dopo l’esperienza a MasterChef, Gaetano Pullara ha deciso di cambiare percorso professionale, abbandonando l’architettura per dedicarsi alla cucina. Iscritto all’Alma, ha intenzione di aprire un ristorante con suo figlio, rinnovando così le sue passioni e sfide. Questa scelta testimonia la volontà di seguire i propri sogni e di reinventarsi, confermando la sua attitudine a sorprendersi e a crescere attraverso nuove esperienze.
La sua vita sembra una sceneggiatura già scritta, e invece Gaetano Pullara ama sorprendere, soprattutto se stesso. Eliminato da MasterChef Italia, il concorrente siciliano saluta il. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche: Mary Cuzzupé dopo Masterchef: “Rifiuto la gavetta. Ora sono incinta ma sogno un ristorante mio”
Leggi anche: Gabriele Cirilli: "Mio figlio escluso dal Festival di Sulmona, sono deluso. Lascio questa città". È polemica
MasterChef 15, le pagelle della terza masterclass: scontro tra Titanic; Ubriaco rincasa e minaccia la moglie: i figli lo affrontano, scoppia la rissa; MasterChef 15, le pagelle della seconda masterclass: al concorrente non far sapere…; Jesi, in lacrime per la morte di Giancarlo Gualdoni: fondò il Ctg Vallesina.
Gaetano Pullara dopo MasterChef: «Lascio l’architettura, mi sono iscritto all'Alma. Aprirò un ristorante con mio figlio» - La sua vita sembra una sceneggiatura già scritta, e invece Gaetano Pullara ama sorprendere, soprattutto se stesso. msn.com
MasterChef, intervista agli eliminati Gaetano e Antonio dopo la puntata 5: “Dietro le quinte è brutalmente vero” - Intervista esclusiva agli eliminati Gaetano Pullara e Antonio Senise dopo la puntata 5 di MasterChef: emozioni vere e dietro le quinte. msn.com
Masterchef saluta l’ambasciatore della caponata: dopo Gaetano resta una siciliana - Eliminati Gaetano ed Eros, Masterchef 15 perde due dei tre siciliani attualmente in gara. balarm.it
Siciliani doc, giramondo e d'adozione: MasterChef 15, ecco gli isolani che sono riusciti ad entrare nella masterclass Accanto ai due concorrenti Eros Monforte e Gaetano Pullara, c’è anche una terza protagonista che, pur non essendo nata qui, porta con sé un - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.