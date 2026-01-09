Gaetano Pullara dopo MasterChef | Lascio l?architettura mi sono iscritto all' Alma Aprirò un ristorante con mio figlio

Dopo l’esperienza a MasterChef, Gaetano Pullara ha deciso di cambiare percorso professionale, abbandonando l’architettura per dedicarsi alla cucina. Iscritto all’Alma, ha intenzione di aprire un ristorante con suo figlio, rinnovando così le sue passioni e sfide. Questa scelta testimonia la volontà di seguire i propri sogni e di reinventarsi, confermando la sua attitudine a sorprendersi e a crescere attraverso nuove esperienze.

MasterChef, intervista agli eliminati Gaetano e Antonio dopo la puntata 5: “Dietro le quinte è brutalmente vero” - Intervista esclusiva agli eliminati Gaetano Pullara e Antonio Senise dopo la puntata 5 di MasterChef: emozioni vere e dietro le quinte. msn.com

Masterchef saluta l’ambasciatore della caponata: dopo Gaetano resta una siciliana - Eliminati Gaetano ed Eros, Masterchef 15 perde due dei tre siciliani attualmente in gara. balarm.it

Siciliani doc, giramondo e d'adozione: MasterChef 15, ecco gli isolani che sono riusciti ad entrare nella masterclass Accanto ai due concorrenti Eros Monforte e Gaetano Pullara, c’è anche una terza protagonista che, pur non essendo nata qui, porta con sé un - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.