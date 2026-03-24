Dopo il successo ad Amici e la vittoria al Festival di Sanremo 2024, in molti pensavano che la carriera di Angelina Mango fosse già indirizzata verso le vette più alte del successo, considerandola non solo la figlia del compianto Pino Mango, ma soprattutto la promessa più luminosa della musica italiana. Poi, improvvisamente, qualcosa si era incrinato. Dopo mesi sotto i riflettori, tra concerti e aspettative altissime, la cantante ad un certo punto aveva scelto di fermarsi, lasciando fan e addetti ai lavori pieni di domande. In molti all’inizio si erano chiesti cosa fosse successo, ma ben presto era stata la stessa Angelina a parlare della sua storia fatta di fragilità e bisogno di staccare la spina. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Angelina Mango pronta al gran finale del suo tour: la rinascita dopo la crisi

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