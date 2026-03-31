La cantante di 24 anni ha recentemente concluso un tour nei teatri e si prepara a riprendere gli impegni in diverse città italiane. Circolano voci su una nuova relazione sentimentale con un uomo di nome Antonio Agostinelli, che sarebbe la presunta fiamma della giovane artista. Al momento, non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali da parte della cantante o delle persone coinvolte.

Archiviata la lunga storia d'amore con Antonio Cirigliano, al quale è stata legata dal 2021 al 2024, Angelina Mango non sarebbe più single: la giovane artista, tornata alla musica dal vivo col tour Nina Canta Nei Teatri, farebbe coppia ormai da qualche mese con Antonio Agostinelli, fotografo e social media manager con cui Angelina ha collaborato lo scorso anno al videoclip di Velo sugli occhi, primo singolo estratto dall'album Caramé. Ecco cosa sappiamo. I fan più attenti della cantautrice, vincitrice del Festival di Sanremo 2024 con La noia, avevano già notato la comparsa di Angelina tra i tanti scatti pubblicati su Instagram da Antonio Agostinelli, 32enne che collabora da tempo con LaTarma, la società che cura il management di Mango. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Angelina Mango non è più single: chi è la presunta fiamma Antonio Agostinelli

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