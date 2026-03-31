Durante un concerto al Forum di Assago, una modella milanese è stata notata in compagnia di un noto rapper. La presenza della donna ha attirato l’attenzione dei presenti, considerando il suo passato legato a un artista famoso e il suo coinvolgimento in una relazione segreta con un altro rapper, mentre quest’ultimo era impegnato con un’influencer molto nota. La situazione ha suscitato discussioni tra i fan e i media presenti all’evento.

Al concerto di Ernia al Forum di Assago è riapparsa a sopresa Angelica Montini. La modella milanese era finita al centro della scena mediatica per il suo legame segreto con Fedez, impegnata nel ruolo di “amante” mentre il rapper era legato sentimentalmente a Chiara Ferragni. Nelle ultime ore su TikTok sono apparsi video e scatti rubati della serata che mostrano Montini in compagnia di Tedua, la ragazza appare in una posa rilassata e confidenziale con Mario Molinari, questo il vero nome del cantante. Con loro anche Bresh, reduce dalla rottura con l’influencer Elisa Maino. Tra Tedua e Montini “il feeling sarebbe evidente”, almeno secondo i presenti che hanno rilanciato le immagini, ma entrambi hanno scelto per ora la strada del silenzio evitando conferme e smentite. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Angelica Montini torna sotto i riflettori ‘dopo Fedez’: in compagnia di Tedua al Forum, “il feeling sarebbe evidente”

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