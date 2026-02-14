Un video di Angelica Montini accende il gossip su Fedez un’altra volta pubblicato e rimosso subito dopo Pensavo fosse amore e invece…
Angelica Montini ha condiviso un video che mostra un momento di complicità con Fedez, poi cancellato poco dopo, e questo ha riportato alla luce le voci sulla loro relazione passata. La clip, che durava pochi secondi, ha fatto rapidamente il giro sui social, suscitando nuovissime discussioni tra i fan. La vicenda si aggiunge a un filo di polemiche che non si placa, alimentate anche dalle parole di alcuni amici dei due artisti.
Un video pubblicato e rimosso nel giro di poco tempo è bastato a riaccendere i riflettori su Angelica Montini e il suo trascorso con Fedez. Come riportato da Chi e Webboh, la giovane ha condiviso su TikTok una clip in compagnia di un’amica, utilizzando come sottofondo musicale proprio un brano del rapper milanese: “Pensavo fosse amore e invece.”. A colpire gli utenti non è stata solo la scelta dell’artista, ma il passaggio specifico della canzone. Nel video si sentivano chiaramente i versi: “Mi hai detto che mi amavi ma era solo un pretesto” e “Pensavo fosse amore invece eri solo una escort”. Parole che molti hanno interpretato come un riferimento diretto alla loro passata frequentazione, prima che il contenuto sparisse dal profilo della ragazza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
