Angelica Montini insieme a Tedua al concerto di Ernia | così riappare dopo il caso Corona-Fedez

Angelica Montini è stata vista con Tedua al concerto di Ernia, e la foto è diventata virale su X. La presenza delle due persone si è verificata in un evento pubblico, attirando l'attenzione sui social media. Si tratta della prima volta in cui Montini si mostra in pubblico dopo il caso Corona-Fedez.

Angelica Montini è stata avvistata insieme a Tedua al concerto di Ernia e lo scatto diventa virale su X. È la prima volta che torna al centro del gossip dopo mesi di silenzio mediatico seguiti allo scandalo che l'ha vista protagonista insieme a Fedez e Fabrizio Corona. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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