Angelica Montini ha condiviso un suo brano su Instagram, ma poco dopo lo ha rimosso, perché pensava fosse amore. Fedez, il marito della cantante, ha commentato pubblicamente la scelta della moglie, sollevando discussioni tra i fan. La decisione di Angelica arriva dopo alcune tensioni tra la coppia sui social e una serie di chiarimenti recenti.

A volte, pochi secondi sono sufficienti per sollevare un polverone mediatico che può durare per giorni. Lo sa bene Angelica Montini, giovane tiktoker la cui ombra torna a incrociarsi con quella di Fedez proprio nel giorno di San Valentino. Un video apparso sul suo profilo e cancellato quasi subito è bastato a riaccendere le speculazioni su quello che, per mesi, è stato uno dei capitoli più chiacchierati del gossip post-Ferragnez. Il video della discordia: un messaggio tra le righe?. Tutto è nato su TikTok, la piattaforma dove le dinamiche relazionali spesso vengono filtrate attraverso il “lip-sync” e le basi musicali. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fedez, Angelica Montini pubblica un suo brano e poi cancella: “Pensavo fosse amore”

Angelica Montini ha pubblicato un video su TikTok in cui rivela di aver pensato fosse amore, ma si è resa conto che non lo era, scatenando molte discussioni online.

Angelica Montini ha condiviso un video che mostra un momento di complicità con Fedez, poi cancellato poco dopo, e questo ha riportato alla luce le voci sulla loro relazione passata.

Fedez e Chiara Ferragni si ritrovano per il bene dei figli

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.