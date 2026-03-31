Angelica Montini e Tedua sono stati fotografati insieme durante un concerto di Ernia. La modella, dopo alcuni mesi di silenzio legati alla vicenda Fedez-Corona, torna a fare notizia. La coppia è stata vista in compagnia in un evento musicale, attirando l'attenzione dei presenti e dei paparazzi presenti.

Angelica Montini e Tedua sono stati paparazzati insieme. Dopo alcuni mesi di silenzio a seguito della vicenda Fedez-Corona, la modella torna al centro del gossip C’è del romanticismo traAngelica Montini e Teduao sono solo amici? La modella, nota per la vicenda che l’aveva vista al fianco diFedez come sua “amante“, oggi è nuovamente al centro del gossip. Questa volta però non si tratta del rapper di Rozzano ma bensì di un altro importante artista, oggi molto presente sulla scena musicale: stiamo parlando di Tedua.I due solo poche ore fa sono stati avvistati insieme al concerto di Ernia. Sono di queste ore alcuni scatti e video pubblicati su X che raffiguranoTedua e Angelica Montinil’uno di fianco all’altro mentreassistono al concerto di Ernia nel backstage. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Angelica Montini e Tedua insieme al concerto di Ernia

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