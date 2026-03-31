Andria misure cautelari per furto riciclaggio e ricettazione auto

A Andria, la Polizia della BAT ha emesso 15 provvedimenti cautelari nei confronti di persone di Cerignola. Tra questi, 12 sono in carcere e 3 agli arresti domiciliari. Le accuse rivolte agli indagati riguardano associazione a delinquere e reati di furto, riciclaggio e ricettazione di automobili. L’operazione segue un’indagine incentrata su un presunto giro illecito legato al settore automobilistico.

La Polizia della BAT ( Barletta-Andria-Trani ) ha eseguito 15 provvedimenti cautelari – 12 custodie cautelari in carcere e 3 arresti domiciliari – nei confronti di altrettanti soggetti cerignolani accusati di associazione a delinquere finalizzata al furto, riciclaggio e ricettazione di autovetture. In particolare, l’attività investigativa della Sezione Reati contro il patrimonio della Squadra Mobile della Questura di BAT, sotto la direzione della Procura di Trani, si è concentrata su un sodalizio criminale cerignolano dedito al compimento di reati di natura predatoria nel territorio della provincia di Barletta-Andria-Trani. Nello specifico,... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Andria, misure cautelari per furto, riciclaggio e ricettazione auto Articoli correlati Roma: smantellata banda di furti e riciclaggio scooter al Corviale, 4 misure cautelariQuattro misure cautelari eseguite dalla polizia di Stato per un'organizzazione criminale attiva nel furto e riciclaggio di motoveicoli a Roma. Furto, riciclaggio e ricettazione di autovetture, blitz della polizia: fermata banda di CerignolaL’attività investigativa si è concentrata su un sodalizio criminale cerignolano dedito, senza soluzione di continuità, al compimento di reati di... Bat 15 arresti per furto, riciclaggio e ricettazione di auto Una selezione di notizie su Andria misure cautelari per furto... Temi più discussi: Furti d’auto nella Bat, blitz della Polizia: misure cautelari contro un gruppo criminale di Cerignola; Mazzette e regali alla Provincia Bat, chiesto il processo per 14 persone: chiedevano soldi, pesce e acqua minerale; Furti e riciclaggio d'auto, blitz nella Bat: fermata banda cerignolana, 15 arresti. Rubavano fino a 8 auto a notte I NOMI; Sgominata dalla Polizia di Stato banda dedita ai furti d'auto. Andria: misure cautelari per furto, riciclaggio e ricettazione auto(LaPresse) La Polizia della BAT (Barletta-Andria-Trani) ha eseguito 15 provvedimenti cautelari – 12 custodie cautelari in carcere e 3 ... stream24.ilsole24ore.com Blitz contro il furto e riciclaggio di auto: misure cautelari. Destinatario? Un gruppo di cerignolaniAndria (BAT), blitz contro il furto e riciclaggio di auto: misure cautelari per un gruppo cerignolano ANDRIA – Dalle prime ore di questa mattina la Polizia di Stato della BAT, in collaborazione con il ... statoquotidiano.it Telesveva. . +++IL "GIOVEDÌ SANTO" IN COMPAGNIA DELLA SERIE D: NOLA-BARLETTA IN DIRETTA SU TELESVEVA, ANDRIA OSPITA FRANCAVILLA IN SINNI E PUNTA A CHIUDERE LA QUESTIONE-SALVEZZA, VIETATO SBAGLIARE PER IL MARTIN - facebook.com facebook