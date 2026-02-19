Rimane alta l' attenzione sulla costa | rischio mareggiate ed erosione emessa una nuova allerta meteo

Una nuova allerta meteo è stata emessa a Ravenna a causa del rischio di mareggiate ed erosione lungo la costa. La causa principale è l’intenso maltempo che si è abbattuto nelle ultime ore, con onde alte e vento forte. La Protezione Civile ha previsto condizioni critiche dalla mezzanotte di oggi fino a quella di domani, venerdì. La zona più colpita resta la fascia costiera, dove si sono già registrati danni a strutture e stabilimenti balneari. Le autorità invitano a prestare attenzione ai segnali del mare agitato.

Secondo il bollettino "sono previste condizioni del mare sotto costa che potranno generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale" Dalla mezzanotte di oggi, giovedì, alla mezzanotte di domani, venerdì, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l'allerta meteo numero 27, gialla per criticità costiera. L'allerta è emessa dall'Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. Si ricorda che fino alla mezzanotte di oggi è attiva l'allerta 26 gialla per vento e criticità costiera. Per la giornata di venerdì, secondo il bollettino meteo, "non sono previsti fenomeni meteorologici significativi ai fini dell'allertamento.