Dopo la forte ondata di maltempo che ha interessato giovedì la regione, le autorità continuano a monitorare i fiumi e le zone costiere a rischio erosione. L'allerta meteo rimane in vigore, anche se si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche nelle prossime ore. La situazione richiede attenzione particolare nelle aree più vulnerabili, con interventi di controllo e prevenzione ancora in corso.

Diramata l'allerta gialla per le piene nei bacini collinari. Occhi puntati anche sul litorale per gli effetti della mareggiata, mentre il cielo inizia a schiarirsi È previsto un miglioramento delle condizioni atmosferiche dopo la violenta ondata di maltempo che ha colpito giovedì la Romagna. La Protezione civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo gialla per piene dei fiumi. “Sono possibili superamenti della soglia 1 sui bacini con prevalente alimentazione collinare”, viene spiegato. La tendenza è per un'attenuazione dei fenomeni. Venerdì, annuncia il servizio meteorologico dell'Arape, sono previste condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso sul settore occidentale, nuvolosità variabile sul settore centrale e il ferrarese. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Fiumi sotto osservazione e rischio erosione sulla costa: l'allerta meteo non è ancora finita

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