Venite papà ci uccide tutte 14enne shock la telefonata atroce dal bagno Polizia a sirene spiegate

Da thesocialpost.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La notte nel quartiere La Rustica si è trasformata in un incubo per una famiglia. Una ragazza di 14 anni ha chiamato il 112, urlando che il padre voleva ucciderle tutte. La polizia è arrivata di corsa, con le sirene spiegate, e ha trovato una situazione di grande tensione. La giovane ha raccontato di aver sentito quelle parole terribili nel bagno di casa, e ora si cerca di capire cosa sia successo davvero.

Il terrore si è consumato nel silenzio di una notte alla periferia Est di Roma, nel quartiere La Rustica, dove solo la prontezza di una quattordicenne ha evitato il peggio.  «Vi prego, venite subito, sennò mio padre ammazza la compagna e le mie sorelle»: con queste parole disperate, pronunciate sottovoce dal bagno dove si era rifugiata, la ragazzina è riuscita a lanciare l’allarme al 113. Quando le volanti della polizia sono giunte sul posto, lo scenario era spettrale: la compagna dell’aggressore e le altre figlie erano già fuggite in strada, tentando di nascondersi tra le auto, mentre l’uomo, un pluripregiudicato catanese sotto l’effetto di  alcol e cocaina, le braccava impugnando un coltello. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

