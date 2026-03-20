Nel centro commerciale “Il Parco” di Calenzano, in provincia di Firenze, si è scatenato il caos quando alcune persone hanno usato mazze e bastoni, provocando scompiglio tra i clienti. Le forze dell’ordine sono intervenute con sirene spiegate per gestire la situazione. Testimoni riferiscono di un momento di grande confusione e di persone che hanno cercato di mettersi in salvo.

Il panico è tornato a scuotere le corsie del centro commerciale “Il Parco” di Calenzano, in provincia di Firenze. Nella giornata di oggi, venerdì 20 marzo, un commando composto da tre malviventi ha preso di mira la gioielleria “Sarni Follie d’Oro”, mettendo a segno un colpo fulmineo e violentissimo che ha scatenato il logico terrore tra i numerosi clienti presenti. I rapinatori, arrivati sul posto a volto coperto e armati di pesanti mazze, hanno agito con una freddezza disarmante: in pochi istanti hanno mandato in frantumi le vetrine del punto vendita, facendo razzia di preziosi sotto gli occhi attoniti dei passanti. Per coprirsi la fuga... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia. Mazze e bastoni al centro commerciale, scoppia il caos. Forze dell’ordine a sirene spiegate

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