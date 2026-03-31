Ancora paura e violenza a scuola 14enne accoltellato ad una gamba nei bagni dell’istituto | allerta massima dopo i casi di Trescore e Perugia

Da notizie.com 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un episodio di violenza si è verificato questa mattina in un istituto scolastico di Napoli, dove un ragazzo di 14 anni è stato ferito con un coltello alla gamba nei bagni della scuola. Si tratta del terzo caso di aggressione in scuole italiane negli ultimi giorni, dopo gli episodi di Trescore e Perugia, che hanno suscitato preoccupazione tra studenti, genitori e insegnanti.

Ancora violenza e sangue in una scuola. L’ultimo episodio è avvenuto a Napoli, dove un 14enne è stato accoltellato ad una gamba nei bagni dell’istituto che frequenta. A pochi giorni dai terribili episodi di Trescore Balneario, dove un 13enne ha accoltellato la propria professoressa di francese, e di Perugia, dove un 17enne progettava una strage in “stile Usa” nella propria scuola, un nuovo caso è destinato a scuotere l’opinione pubblica. (CARABINIERI FOTO) – Notizie.com I carabinieri della locale stazione di Napoli sono intervenuti nelle scorse ore nell’Istituto Pontano delle Arti e dei Mestieri in viale della Resistenza nel quartiere di Scampia. 🔗 Leggi su Notizie.com

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