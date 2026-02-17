Forti raffiche di vento e grossi rami che finiscono al suolo | centrata auto in sosta paura in piazza Vittorio Emanuele
Le forti raffiche di vento hanno fatto cadere un grande ramo da uno dei pini di piazza Vittorio Emanuele, colpendo una Renault Clio parcheggiata sotto. La scena si è svolta questa mattina, creando scompiglio tra i passanti e i residenti della zona. Un pezzo di albero si è staccato improvvisamente, rischiando di ferire qualcuno e danneggiando l’auto in sosta.
È un continuo susseguirsi di richieste di intervento alla sala operativa dei vigili del fuoco, tanto per Agrigento (zona viale Leonardo Sciascia soprattutto) quanto per Porto Empedocle Un altro ramo si è staccato da uno dei grandi pini di piazza Vittorio Emanuele, investendo in pieno una Renault Clio che era parcheggiata nell'apposito slargo sottostante. Dallo stesso albero, appena cinque giorni fa, si era verificato un episodio simile. Fortunatamente non si sono registrati danni a persone, nonostante il parcheggio sia sempre affollato, soprattutto nell'ora di punta. Sul posto, una squadra di agenti della polizia locale, ha rilevato l'incidente e segnalato l'accaduto per la messa in sicurezza della pianta.
L’autostrada Messina-Catania chiusa al traffico per forti raffiche di ventoL’autostrada Messina-Catania è stata chiusa questa mattina a causa di forti raffiche di vento che hanno raggiunto i 90 kmh, provocando pericolose deviazioni e rendendo impossibile la circolazione in entrambe le direzioni.
