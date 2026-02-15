Teramo-Fossombrone | sfida cruciale per la salvezza assenza pesante nel capocan nona e speranze marchigiane in campo

Il Fossombrone arriva senza il suo giocatore chiave, Marco Bianchi, a causa di un infortunio, e questa assenza mette in difficoltà le speranze di salvezza. La squadra marchigiana si prepara a sfidare il Teramo, che domenica 15 febbraio 2026 si gioca punti importanti per mantenere il primo posto in classifica. La partita si svolge allo stadio Gaetano Bonolis, dove i padroni di casa cercheranno di approfittare delle assenze avversarie per consolidare la loro posizione.

Fossombrone alla prova del Teramo: la salvezza in bilico tra assenze e ambizioni. Il Fossombrone affronta oggi, 15 febbraio 2026, una trasferta cruciale sul campo del Teramo Calcio, capolista del girone F di Serie D a pari merito con l’Ancona. La sfida assume un peso specifico notevole nella lotta per la salvezza, con gli abruzzesi galvanizzati dal recente successo esterno a Macerata e il Fossombrone alla ricerca di punti fondamentali per allontanarsi dalla zona rossa della classifica. Teramo, una corazzata senza il suo bomber. Il Teramo si presenta all’appuntamento forte di una vittoria conquistata sul campo del Macerata, risultato che ha consolidato la sua posizione di leadership nel girone F.🔗 Leggi su Ameve.eu

