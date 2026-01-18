Due magie in cinque minuti l' Ancona non sbaglia nel derby e aggancia il Teramo al secondo posto

L'Ancona conquista tre punti importanti nel derby contro il Teramo, grazie a due azioni efficaci e a una difesa solida. La partita si è conclusa con una vittoria sofferta, segnata anche da un raro errore difensivo. Con questa prestazione, i biancorossi si avvicinano al secondo posto in classifica, confermando la loro capacità di gestire momenti complessi e mantenere un rendimento stabile.

Prosegue nel segno della vittoria - la terza consecutiva - il 2026 dell'Ancona, che piega l'Atletico Ascoli ed è ora attesa dalla semifinale di ritorno contro il Francavilla nella Coppa Italia di categoria ANCONA - Due azioni da manuale del calcio per incanalare il match sui binari giusti e la solita solidità della retroguardia per blindare tre punti pesantissimi, con una variazione sul tema sotto forma di errore difensivo (una rarità) a rendere più sofferta e sudata la vittoria. L’Ancona continua il 2026 nel segno del successo, e dopo le affermazioni contro Ostiamare e Termoli appende sul muro anche lo scalpo del temibile Atletico Ascoli. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Leggi anche: Ancona, il derby con un occhio a Teramo. La Vigor subito prima dello scontro diretto Leggi anche: Ct Maglie sconfigge Amp Pavia 4-2 e aggancia i lombardi al secondo posto in A2 La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Venerdì festeggiamo insieme. Cinque anni di pelle, aghi, storie e fiducia. – - Niente appuntamenti, si passa e si sceglie. Solo due opzioni, chiare come i - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.