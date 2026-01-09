Umbria al via le celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco
L’Umbria si appresta a commemorare gli 800 anni dalla morte di San Francesco, un evento di grande significato storico e spirituale. Le celebrazioni ufficiali partiranno con un rito di apertura, dando il via a un calendario di iniziative che coinvolgeranno le comunità locali e i visitatori. Questa ricorrenza rappresenta un’occasione per riscoprire il patrimonio culturale e religioso legato alla figura del santo, simbolo di pace e umanità.
L’Umbria si prepara a celebrare gli 800 anni dalla morte di San Francesco con un rito di apertura che segna l’inizio ufficiale dei festeggiamenti. Sabato 10 gennaio, alle ore 10.00, la basilica di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola ospiterà la prima celebrazione per l’ottavo centenario del. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
