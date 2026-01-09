Umbria al via le celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco

L’Umbria si appresta a commemorare gli 800 anni dalla morte di San Francesco, un evento di grande significato storico e spirituale. Le celebrazioni ufficiali partiranno con un rito di apertura, dando il via a un calendario di iniziative che coinvolgeranno le comunità locali e i visitatori. Questa ricorrenza rappresenta un’occasione per riscoprire il patrimonio culturale e religioso legato alla figura del santo, simbolo di pace e umanità.

