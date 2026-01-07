800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi così il programma a Sansepolcro

Il 7 gennaio, nella sala del Consiglio comunale di Sansepolcro, si è svolta una conferenza stampa per presentare il calendario degli eventi in occasione dell’800° anniversario della morte di San Francesco d’Assisi. L’iniziativa, promossa dal Comitato organizzatore, ha l’obiettivo di celebrare questa importante ricorrenza con iniziative culturali e religiose.

Nella mattinata di oggi, mercoledì 7 gennaio, nella sala del Consiglio comunale di Sansepolcro si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del calendario degli eventi dedicati all'800° anniversario della morte di San Francesco d'Assisi, promosso dal Comitato organizzatore appositamente.

Il mantello di San Francesco arriva in Puglia a 800 anni dalla morte del "Poverello d'Assisi": sarà esposto al pubblico

Artisti under 26 per reinterpretare il messaggio di San Francesco: al via il concorso Ucai - Pittura, fotografia e arti visive a 800 anni dalla morte del patrono d'Italia e dell'ecologia: mostra finale a ottobre in San Cristoforo

