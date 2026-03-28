Nel primo pomeriggio di oggi a Monte Stallonara, a Roma, una donna è caduta in un pozzo non segnalato mentre passeggiava nel parco della Pace. La donna si è aggrappata a una trave a circa 15 metri di profondità, riuscendo a salvarsi. È stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Camillo. La polizia sta verificando le cause della caduta e le condizioni del pozzo.

Paura nel primo pomeriggio di oggi a Monte Stallonara a Roma: una donna, mentre camminava nel parco della Pace, è inciampata ed è caduta in un pozzo che non era segnalato. Durante la caduta la donna è riuscita ad aggrapparsi a una trave dentro il pozzo ed è rimasta bloccata a soli 15 metri di profondità. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco intorno alle 14:40 che hanno operato rapidamente per portare in salvo la signora che è stata estratta dal pozzo dopo circa un'ora. La donna è ferita ma cosciente ed è stata affidata alle cure dei medici e degli operatori sanitari sul posto che stanno valutando il da farsi. Presenti in loco anche le forze dell'ordine per i rilievi di rito. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Roma, donna cade in un pozzo: si salva aggrappandosi ad una trave a 15 metri di profondità. È in codice rosso al San Camillo

Articoli correlati

Roma, donna cade in un pozzo durante una passeggiata: si salva aggrappandosi ad una trave a 15 metri di profondità. Salvata dai Vigili del fuocoPaura nel primo pomeriggio di oggi a Monte Stallonara a Roma: una donna, mentre camminava nel parco della Pace, e' inciampata ed è caduta in un pozzo...

Leggi anche: Roma: donna cade in un pozzo non segnalato. Vola per 15 metri e si aggancia a una trave: recuperata dai vigili del fuoco

Donna cade in un pozzo: si salva aggrappandosi ad una trave a 15 metri di profondità.