Amt Terrile | I 20 milioni del Ministero dell' Ambiente non rischiano di andare in fumo

Il vicesindaco di Genova ha dichiarato che i circa 20 milioni di euro assegnati dal Ministero dell'Ambiente per il trasporto pubblico e la qualità dell'aria non saranno perduti. La precisazione è arrivata durante un consiglio comunale, in risposta a un’interrogazione di un consigliere di un gruppo politico locale che aveva sollevato dubbi sulla destinazione dei fondi.

I fondi serviranno a compensare le agevolazioni tariffarie in corso, da quelle per under 14 e minorenni, alle gratuità serali e domenicali, oltre agli abbonamenti agevolati per anziani Al centro del dibattito, le risorse messe a disposizione dal Ministero dell’Ambiente, legate a progetti per la riduzione dell’inquinamento e il miglioramento della mobilità urbana. Secondo quanto chiarito dall’amministrazione, i fondi non sono in pericolo: “Saranno erogati - ha chiarito Terrile - non appena verrà pubblicato il relativo decreto in Gazzetta Ufficiale", un percorso che “dovrebbe iniziare nelle prossime settimane”. Intanto, una bozza del provvedimento già circolata tramite Anci, fornisce indicazioni operative agli enti locali su come accedere alle risorse. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Articoli correlati Porto Turistico "Marina di Pastena": il progetto approda al Ministero dell'AmbienteIl progetto per la trasformazione del litorale orientale compie un passo decisivo verso la fase operativa. Porto turistico “Marina di Pastena”: avviata la procedura VIA al Ministero dell’AmbienteDepositata l’istanza per la Valutazione di Impatto Ambientale: ampliamento dell’approdo, nuovi servizi e strutture sul waterfront. Altri aggiornamenti su Amt Terrile I 20 milioni del Ministero... Crisi Amt, il vicesindaco Terrile rassicura: Nessun rischio di perdere i 20 milioni del Ministero dell’AmbienteIn Consiglio comunale la risposta all’interrogazione di Falcone: fondi legati alla qualità dell’aria, attesa la pubblicazione del decreto. Il Comune pronto a presentare i progetti entro i tempi previs ... lavocedigenova.it Genova, trasporto pubblico, Terrile: nessun rischio per i 20 milioni del Ministero dell’AmbienteNel dettaglio, circa 12,9 milioni spettano al Comune di Genova e 7,6 milioni alla Città Metropolitana di Genova, risorse già previste a bilancio nel 2023 ... telenord.it