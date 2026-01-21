Turismo | stima 2026 aeroporto Fiumicino crescita flussi soprattutto da Nord America

Per il 2026, l’aeroporto di Fiumicino Leonardo da Vinci prevede una crescita dei flussi, in particolare da Nord America. L'espansione interesserà sia le rotte intercontinentali che il traffico europeo, contribuendo a rafforzare la posizione dell’aeroporto come hub internazionale. Questi sviluppi riflettono una ripresa stabile del settore turistico e dei collegamenti aerei, offrendo nuove opportunità per i viaggiatori e gli operatori del settore.

Il 2026 si preannuncia come un anno di significativa espansione per l’aeroporto di Fiumicino Leonardo da Vinci, con un incremento sia delle rotte intercontinentali che del network europeo. Sul lungo raggio, il mercato del Nord America continuerà a espandersi grazie a una maggiore diversificazione dei collegamenti disponibili. Questa è una delle principali conclusioni che verranno presentate oggi al Palazzo dei congressi durante la 22ma edizione dell’Albergatore day. Nel 2025, come è noto, l’aeroporto di Fiumicino ha registrato oltre 51 milioni di passeggeri, segnando un incremento di 2,1 milioni rispetto all’anno precedente, il 2024. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Fiumicino: associazioni Turismo, bene progetto costruzione quarta pista aeroportoDopo l’approvazione della riperimetrazione della Riserva naturale del Litorale Romano a Fiumicino, le principali associazioni del settore turistico locale hanno manifestato il loro sostegno al progetto di ampliamento dell’aeroporto Leonardo da Vinci, che prevede la costruzione di una quarta pista.

