Shortcutz Amsterdam in Pescara | unica tappa italiana del festival di cinema breve con giovani filmakers olandesi
Shortcutz Amsterdam torna a Pescara, portando per il sesto anno l’unica tappa italiana del festival di cinema breve dedicato ai giovani filmmaker olandesi. L’evento si terrà al multiplex Arca di Spoltore giovedì 15 gennaio alle ore 21, offrendo un’occasione per scoprire alcune delle produzioni emergenti nei cortometraggi europei. La manifestazione rappresenta un importante momento di confronto e promozione del talento cinematografico giovanile tra Italia e Paesi Bassi.
