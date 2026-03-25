Dopo un periodo di forte crescita legato alla ripresa post-pandemia, il mercato del lavoro nel Veneto mostra segnali di rallentamento nel 2025. Tra le province della regione, solo una presenta un andamento diverso, continuando a registrare un incremento degli occupati. Gli altri territori, invece, evidenziano un aumento più contenuto rispetto agli anni precedenti.

Salgono ancora gli occupati berici (+3.900) grazie al metalmeccanico, mentre cala la domanda e si raffredda il mercato regionale Il motore occupazionale del Veneto rallenta. Dopo la forte espansione seguita alla pandemia, il 2025 segna un cambio di passo: la crescita continua, ma a ritmi decisamente più contenuti. A dirlo è il “Sestante”, il report congiunturale di Veneto Lavoro, che fotografa un saldo positivo di +20.300 posti di lavoro dipendente, in netto calo rispetto ai +34.000 del 2024. A pesare è soprattutto la frenata della domanda: le assunzioni si fermano a 840.000 (-2%), mentre le cessazioni restano sostanzialmente stabili a quota 819. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Lavoro, il Veneto rallenta dopo il boom post-pandemia: Vicenza unica provincia in controtendenza

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