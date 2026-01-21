Il partito di Borrelli protesta | Avs esclusa da ruoli di responsabilità in consiglio regionale

Il partito di Borrelli esprime preoccupazione riguardo alla possibile esclusione di Alleanza Verdi e Sinistra dai ruoli di responsabilità nel prossimo Consiglio regionale. Con l’obiettivo di garantire un’adeguata rappresentanza, si evidenzia l’importanza di un processo trasparente nella definizione delle presidenze delle Commissioni e degli incarichi di rilievo. La questione riguarda il rispetto dei principi di rappresentanza e partecipazione democratica nell’ambito delle istituzioni regionali.

"In vista della definizione degli assetti del Consiglio regionale e delle relative presidenze delle Commissioni, registriamo con preoccupazione la possibilità che Alleanza Verdi e Sinistra venga esclusa da responsabilità consiliari di rilievo". A sottolinearlo, i consiglieri regionali di Avs.

