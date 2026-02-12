Controlli nei locali vertici riuniti in Prefettura | Rispetto della legge è responsabilità condivisa

Questa mattina i vertici delle forze dell’ordine si sono riuniti in Prefettura per pianificare controlli più severi nei locali di pubblico spettacolo. L’obiettivo è verificare che siano in regola con le licenze e rispettino le norme di sicurezza. Durante l’incontro si è deciso di fare una mappatura dettagliata di tutti i locali, controllando che la documentazione sia aggiornata e confrontandola con lo stato reale dei luoghi. In questo modo si punta a prevenire attività senza licenza e a garantire maggiore sicurezza per i cittadini.

È su questi punti che il prefetto di Arezzo Clemente Di Nuzzo ha inteso sensibilizzare i rappresentanti degli enti locali che questa mattina, giovedì 12 febbraio, hanno partecipato alla riunione in Prefettura. Presenti i vertici provinciali delle forze di polizia, dei vigili del Fuoco, dell'Ispettorato territoriale del lavoro, dei principali Comuni e rappresentanti delle associazioni di categoria. Sono state illustrate le principali norme in materia di sicurezza, prevenzione incendi e agibilità dei locali destinati a spettacoli, eventi musicali e intrattenimenti aperti al pubblico. Grande attenzione è stata rivolta al tema della prevenzione, intesa come strumento essenziale per garantire la tutela dell'incolumità degli avventori e il regolare svolgimento delle attività.

