Alunni a casa per Pasqua | le attività | La mia amica Terra è del Comune

Durante le vacanze di Pasqua, le scuole statali di Poggio a Caiano rimarranno chiuse fino al 10 aprile. In questo periodo, il Comune ha promosso attività didattiche intitolate

Cosa fare durante le vacanze di Pasqua? A Poggio a Caiano le scuole statali saranno chiuse sino al 10 aprile. E per chi resta a casa, per i bambini dai 6 agli 11 anni, ci sono tre appuntamenti di attività extrascolastiche, tutte gratuite, dal titolo "La mia amica Terra". L’iniziativa è promossa dal Comune. Facendo questi percorsi, i bambini e le bambine avranno l’occasione di conoscere il territorio, di apprendere le diversità tramite l’osservazione e la sperimentazione, di percepire le complessità ecologiche che li circondano, oltre che ricevere la basi per proteggere l’ambiente tramite il riciclo e le energie green. Il primo appuntamento è intitolato "Acchiappasole e soffi di vento: la magia delle energie rinnovabili": sarà mercoledì 8 aprile dalle 9 alle 12. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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