Processionaria del pino a Brindisi alunni evacuati e una bimba finisce al pronto soccorso | i nidi rimasti a terra dopo la disinfestazione scatenano le reazioni cutanee

A Brindisi, dopo un intervento di disinfestazione contro la processionaria del pino, alcuni nidi sono rimasti sul terreno, causando reazioni cutanee tra gli studenti. Una bambina di 4 anni è stata portata al pronto soccorso, mentre decine di alunni hanno manifestato arrossamenti e irritazioni. L'edificio scolastico è stato evacuato prima della fine delle lezioni.

Una bambina di 4 anni al pronto soccorso, decine di alunni con arrossamenti e irritazioni cutanee, un edificio scolastico evacuato prima del termine delle lezioni.