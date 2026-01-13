Il Comune sostiene le attività commerciali e taglia le tariffe di concessione del suolo pubblico

Il Comune di Poppi ha deciso di ridurre le tariffe di concessione per l’occupazione del suolo pubblico fino a 20 metri quadrati, offrendo un sostegno concreto alle attività commerciali locali. Questa misura mira a favorire lo sviluppo economico del territorio e a facilitare le imprese nell’accesso agli spazi pubblici, contribuendo a un contesto commerciale più favorevole e sostenibile.

