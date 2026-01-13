Il Comune sostiene le attività commerciali e taglia le tariffe di concessione del suolo pubblico
Il Comune di Poppi ha deciso di ridurre le tariffe di concessione per l’occupazione del suolo pubblico fino a 20 metri quadrati, offrendo un sostegno concreto alle attività commerciali locali. Questa misura mira a favorire lo sviluppo economico del territorio e a facilitare le imprese nell’accesso agli spazi pubblici, contribuendo a un contesto commerciale più favorevole e sostenibile.
Il Comune di Poppi attua delle misure concrete di sostegno alle attività economiche del territorio comunale e taglia le tariffe di concessione occupazione del suolo pubblico fino a 20 metri quadrati.“Vogliamo sostenere l’economia e lo sviluppo del nostro comune contrastando concretamente i. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche: Due immobili in concessione gratuita: l'avviso pubblico del Comune di Arezzo
Leggi anche: Tariffe e contromisure: come le imprese italiane affrontano le ritorsioni commerciali nel 2026.
Contributi economici per il commercio. Fondo di 180mila euro - Il Comune di Santa Fiora ha pubblicato un bando da 180mila euro per sostenere le attività produttive esistenti e ... lanazione.it
Il Comune di Udine sostiene il rilancio del commercio con un milione e 400 mila euro - Dal 2026, chi aprirà o rinnoverà una attività commerciale a Udine potrà contare su un sostegno economico da parte del Comune. rainews.it
Anche quest'anno il Comune di #Beinasco sostiene chi sceglie i mezzi pubblici per gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.