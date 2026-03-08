Kharg l’isola del petrolio che può decidere la guerra con l’Iran

Kharg è un’isola di 20 chilometri quadrati situata a circa 25 km dalla costa. È conosciuta come un punto strategico legato all’estrazione di petrolio e al trasporto di risorse energetiche. La sua posizione e le attività che si svolgono sull’isola sono al centro di discussioni legate alle tensioni tra le autorità locali e le forze esterne. La gestione della zona riveste un ruolo chiave nelle dinamiche di controllo del petrolio nella regione.

Da questo piccolo avamposto nel Golfo Persico passa il 90% delle esportazioni di greggio iraniano. Analisti e ex funzionari Usa ipotizzano una presa mirata del terminal per colpire l'economia di Teheran senza un'invasione su larga scala, ma l'operazione comporterebbe rischi militari ed energetici globali. "Dattero ancora acerbo": è questo il significato di Kharg, l'isola di 20 km quadrati a 25 km dalla costa iraniana e 483 km a nord-ovest dello stretto di Hormuz il cui porto è un importante centro di esportazione di greggio, e che potrebbe essere l'obiettivo di terra da far prendere alle forze speciali americane per strangolare il regime di Teheran senza bisogno di procedere a occupazioni su più larga scala.