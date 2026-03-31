Dopo settimane di voci su una possibile crisi, sono state pubblicate foto che mostrano Rocio Morales e Andrea Iannone a Torino mentre si scambiano un bacio. Le immagini, pubblicate dal settimanale Chi, confermano la presenza della coppia in un momento intimo nella città piemontese. La notizia mette fine alle indiscrezioni circolate negli ultimi tempi, offrendo una testimonianza visiva del loro rapporto.

Dopo settimane di indiscrezioni e voci su una possibile crisi, arriva una smentita che passa direttamente dalle immagini: secondo quanto pubblicato dal settimanale Chi, infatti, Rocio Munoz Morales e Andrea Iannone sono stati paparazzati insieme a Torino mentre si scambiano un bacio. Le foto, pubblicate in esclusiva sul numero in edicola questa settimana, mostrano i due durante una cena al ristorante, dove si sarebbero lasciati andare a un gesto inequivocabile. Un’immagine che, di fatto, arriva dopo un periodo in cui della coppia si erano perse le tracce, alimentando le ipotesi di un allontanamento. Come riportato dal magazine, i due si frequenterebbero dall’inizio dell’anno, ma nelle ultime settimane il silenzio aveva fatto pensare a una possibile rottura. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Altro che crisi: Rocio Morales e Iannone, il bacio a Torino che cambia tutto (FOTO)

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