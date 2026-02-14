Questa mattina, atti dolosi hanno causato nuovi sabotaggi sui binari dell'Alta velocità, provocando ritardi di diverse ore sulla Roma-Napoli e sulla Roma-Firenze. Rfi ha confermato che sono stati trovati segni di manomissione intenzionale sui punti di controllo dei treni. Salvini ha promesso di intensificare i controlli per catturare i responsabili e garantire la sicurezza dei passeggeri. Sul fronte degli incidenti, le autorità stanno verificando un possibile collegamento tra i tre episodi, anche se uno di essi è ancora in fase di accertamento.

Da questa mattina 14 febbraio la circolazione ferroviaria sulle linee Alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze è rallentata per due atti dolosi. Un terzo episodio è in corso di accertamento. Lo fa sapere Fs. Nel dettaglio, sulla linea Av Roma-Napoli, la sala operativa di Rfi ha segnalato un'anomalia fra Salone e Labico, provincia di Roma, e i tecnici intervenuti sul posto hanno riscontrato danni ai cunicoli contenenti i cavi che gestiscono la circolazione dei treni: durante il controllo sono risultati bruciati. Poi, sulla linea Av Roma-Firenze, un altro atto doloso tra Tiburtina e Settebagni: ancora cavi bruciati, i treni stanno registrando ritardi e deviazioni. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Nuovi sabotaggi all'Alta velocità, ritardi di ore sulla Roma-Napoli e Roma-Firenze. Rfi: atti dolosi. Salvini: staneremo i delinquenti

