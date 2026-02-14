Sabotaggi all' Alta velocità ritardi di ore sulla Roma-Napoli e Roma-Firenze Rfi | atti dolosi Salvini | staneremo i delinquenti | Foto

Sabotaggi alla linea ferroviaria ad alta velocità, che hanno causato ritardi di diverse ore tra Roma e Napoli e tra Roma e Firenze, sono stati confermati come atti dolosi dalla Rete Ferroviaria Italiana. Questa mattina, i treni hanno subito sospensioni e cancellazioni, creando disagi ai pendolari. Il ministro Salvini ha promesso di individuare e fermare chi ha messo in atto questi sabotaggi, che sembrano aver coinvolto anche un tentativo di manomettere i sistemi di sicurezza. Un altro episodio, ancora in fase di verifica, si sta aggiungendo alla lista di questi atti vandalici.

Da questa mattina 14 febbraio la circolazione ferroviaria sulle linee Alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze è rallentata per due atti dolosi. Un terzo episodio è in corso di accertamento. Lo fa sapere Fs. Nel dettaglio, sulla linea Av Roma-Napoli, la sala operativa di Rfi ha segnalato un'anomalia fra Salone e Labico, provincia di Roma, e i tecnici intervenuti sul posto hanno riscontrato danni ai cunicoli contenenti i cavi che gestiscono la circolazione dei treni: durante il controllo sono risultati bruciati. Poi, sulla linea Av Roma-Firenze, un altro atto doloso tra Tiburtina e Settebagni: ancora cavi bruciati, i treni stanno registrando ritardi e deviazioni.