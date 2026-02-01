L’emergenza al carcere minorile Beccaria continua a peggiorare. I casi di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale sono raddoppiati negli ultimi mesi, mentre il sistema penitenziario si trova sotto pressione. Le condizioni dei detenuti, soprattutto dei giovani, restano difficili e gli agenti delle forze dell’ordine si trovano spesso a fare i conti con situazioni fuori controllo. La carenza di spazi e risorse alimenta il fenomeno, che si aggrava di giorno in giorno.

Penitenziari sovraffollati, un sistema sotto pressione e l’emergenza irrisolta del carcere minorile Beccaria, che è uno dei motivi alla base dell’impennata dei reati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale commessi da minorenni. I reati commessi da minori contro la pubblica amministrazione, di cui fanno parte anche l’oltraggio e la resistenza a pubblico ufficiale, sono passati infatti da 200 a oltre 400 all’anno. Dati che riflettono, come analizza la procuratrice generale di Milano Francesca Nanni, anche la difficile condizione del Beccaria di Milano, dove negli ultimi anni si sono susseguite evasioni e disordini, al centro dell’inchiesta della Procura di Milano per presunti maltrattamenti e torture sui detenuti da parte di agenti della polizia penitenziaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’emergenza infinita al Beccaria. Raddoppiano i casi di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale

Approfondimenti su Beccaria Carcere

Ultime notizie su Beccaria Carcere

