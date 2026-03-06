Il Comune di Quarrata riceverà un finanziamento di oltre sette milioni e mezzo di euro destinato agli interventi di ricostruzione dopo l’alluvione del 2023. La somma di 7.581.000 euro è stata assegnata per aiutare a riparare i danni causati dall’evento alluvionale. La cifra rappresenta il supporto finanziario previsto per affrontare le operazioni di ripristino.

E’ di 7 milioni 581 mila euro il finanziamento in arrivo al Comune di Quarrata per gli interventi di ricostruzione post-alluvione 2023. Le risorse sono stanziate dalla Protezione Civile Nazionale attraverso il commissario straordinario regionale e i lavori riguarderanno ponti, strade e fossi comunali. Un totale di diciassette cantieri che dovranno essere ultimati entro il 31 dicembre 2027. Tra i lavori più importanti quelli che riguardano il fosso e la via di Lucciano e l’area in località Silvione, in parte già completati, per 1.465.000 euro in totale. Sempre a Silvione, oltre 600mila euro saranno destinati alla realizzazione della cassa d’espansione da 90 mila metri cubi di acqua. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Disastrosa alluvione del 2023. Oltre sette milioni sono in arrivo

