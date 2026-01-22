Nuova risonanza magnetica e restyling del pronto soccorso | investiti 400mila euro sull' ospedale di Lanciano FOTO

Da chietitoday.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ospedale di Lanciano ha recentemente completato importanti interventi di miglioramento, tra cui l'acquisto di una nuova risonanza magnetica e il restyling del pronto soccorso. L'investimento, pari a circa 400.000 euro, mira a potenziare i servizi sanitari offerti alla comunità. Questi interventi, presentati ufficialmente il 22 gennaio dal direttore generale Mauro Palmieri, rafforzano l'attenzione dell'ospedale alla qualità delle cure e all'efficienza delle strutture.

Un nuovo assetto per il pronto soccorso e la nuova risonanza magnetica nucleare: sono gli investimenti sull'ospedale di Lanciano presentati questa mattina, 22 gennaio, dal direttore generale della Asl Mauro Palmieri. Presenti all'iniziativa il presidente della giunta regionale Marco Marsilio.🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

Attivata la nuova risonanza magnetica all'ospedale di Volterra: investimento da 600mila euroÈ stata attivata all'ospedale di Volterra una nuova risonanza magnetica ad alto campo, frutto di un investimento di 600 mila euro.

Più qualità, comfort e sicurezza: una nuova risonanza magnetica all’Ospedale di CarpiL’Ospedale di Carpi potenzia le sue strutture con una nuova risonanza magnetica, offrendo immagini di alta qualità, maggiore comfort per i pazienti e elevati standard di sicurezza.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Nuova risonanza magnetica aperta al Centro di medicina Città di Carpi; La risonanza magnetica al Cosma e Damiano è già in piena funzione; Nuova risonanza magnetica, 30mila euro al Grade dalla Lodini; Oltre 280 prestazioni in un mese con la nuova risonanza magnetica all’ospedale di Pescia.

nuova risonanza magnetica eA Lanciano nuovo pronto soccorso e risonanza magnetica(ANSA) - LANCIANO, 22 GEN - In funzione la nuova risonanza magnetica nucleare e nuovo assetto del Pronto soccorso dell'ospedale di Lanciano: le due realizzazioni sono state presentate questa mattina a ... msn.com

nuova risonanza magnetica eNuova risonanza magnetica e restyling del pronto soccorso: investiti 400mila euro sull'ospedale di Lanciano [FOTO]Il direttore generale Asl, Mauro Palmieri, ha illustrato le novità alla presenza del presidente Marsilio: cinque mesi di lavori all'interno e all'esterno del pronto soccorso, nuovi acquisti per la Rad ... chietitoday.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.