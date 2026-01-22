Nuova risonanza magnetica e restyling del pronto soccorso | investiti 400mila euro sull' ospedale di Lanciano FOTO

L'ospedale di Lanciano ha recentemente completato importanti interventi di miglioramento, tra cui l'acquisto di una nuova risonanza magnetica e il restyling del pronto soccorso. L'investimento, pari a circa 400.000 euro, mira a potenziare i servizi sanitari offerti alla comunità. Questi interventi, presentati ufficialmente il 22 gennaio dal direttore generale Mauro Palmieri, rafforzano l'attenzione dell'ospedale alla qualità delle cure e all'efficienza delle strutture.

Un nuovo assetto per il pronto soccorso e la nuova risonanza magnetica nucleare: sono gli investimenti sull'ospedale di Lanciano presentati questa mattina, 22 gennaio, dal direttore generale della Asl Mauro Palmieri. Presenti all'iniziativa il presidente della giunta regionale Marco Marsilio.

