All' Ippodromo del Visarno arriva l' Horror Festival

L'Ippodromo del Visarno ospiterà il primo Horror Festival di Firenze, il 28 e 29 marzo 2026. L’evento proporrà un’esperienza immersiva dedicata al genere horror, con spettacoli, arte scenica e installazioni che esplorano il tema del macabro. Un’occasione per scoprire e vivere in modo originale le atmosfere inquietanti e le suggestioni del mondo horror, in un contesto urbano e innovativo.

Firenze si prepara ad accogliere il suo primo festival dedicato all'horror dal vivo. Il 28 e 29 marzo 2026 l'Ippodromo del Visarno si trasformerà in un universo oscuro, mostri e paure prenderanno vita tra esperienze immersive, spettacoli, arte scenica e cultura del macabro.

