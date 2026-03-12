Challenge Cup Milano scrive la storia | vola in finale dopo ‘solo’ due set

Milano ha raggiunto la finale della Challenge Cup di pallavolo, vincendo la semifinale in soli due set. La squadra milanese ha superato gli avversari senza perdere un set, assicurandosi un posto storico nella finale europea. La vittoria rappresenta un traguardo importante per il club, che si prepara ora alla partita decisiva.

Non era un risultato semplice e neppure scontato: Milano ha conquistato la prima finale europea della sua storia. Cosa è successo in Challenge Cup Vincere prima di tutto. E Milano non l’ha fatto in Turchia, ma poco conta, perché la squadra guidata da Roberto Piazza ha comunque conquistato la finale di Challenge Cup, terminando al meglio un grande torneo, in attesa dell’ultima sfida. Il 3-0 dell’andata in Italia non deve ingannare sul valore dell’Altekma Ismir, che ha dato filo da torcere a Milano per lunghi tratti questa sera. Certo, è stato fondamentale l’approccio alla gara da parte dei lombardi e sicuramente non è mancato. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

Milano vola in finale di Challenge Cup: bastano due set a Smirne per fare la storiaDue set servivano a Milano per conquistare la finale della Challenge Cup e la squadra di Roberto Piazza ha sbrigato la pratica in… due set.

Megabox Vallefoglia vola in finale della Challenge Cup dopo il 3-0 al KaposvárIn un confronto decisivo valido per la Challenge Cup, Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia conquista la finale superando in tre set il Kaposvári...

