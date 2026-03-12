Milano si è qualificata per la finale della Challenge Cup battendo la squadra di Smirne in soli due set. La partita si è conclusa rapidamente, permettendo alla squadra di Roberto Piazza di mettere fine alla sfida in breve tempo. La vittoria consente a Milano di raggiungere il traguardo finale del torneo.

Due set servivano a Milano per conquistare la finale della Challenge Cup e la squadra di Roberto Piazza ha sbrigato la pratica in. due set. Non è stata una passeggiata la missione di Milano in Turchia sul campo dell’Altekma Ismir, sconfitto 3-0 nella semifinale di andata, ma la formazione lombarda ha portato a casa nelle prime due frazioni di gioco quello che serviva per andarsi a prendere la prima finale europea della sua storia che Milano giocherà contro i belgi del Lindeman Aalst che hanno eliminato con un doppio 3-2 lo Slovan Bratislava. Milano scende in campo con Kreling in regia, Reggers opposto, i centrali Masulovic e Caneschi e le bande Ichino e Otsuka con Catania libero. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Milano vola in finale di Challenge Cup: bastano due set a Smirne per fare la storia

