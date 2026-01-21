Cappa di inquinamento nella Bassa lombarda | Legambiente punta il dito contro gli allevamenti intensivi

L’inquinamento nella Bassa Padana è un tema di crescente preoccupazione. Legambiente Lombardia evidenzia come gli allevamenti intensivi contribuiscano significativamente alla qualità dell’aria e all’ambiente locale. La questione richiede interventi mirati per ridurre l’impatto di queste attività e tutelare la salute delle comunità e dell’ecosistema.

Milano, 21 gennaio 2026 – Inquinamento alle stelle nelle Bassa Padana: Legambiente Lombardia punta il dito conto gli allevamenti. I dati delle stazioni di misura dell 'inquinamento atmosferico di Arpa Lombardia sono impietosi: anche quando la gran parte della Lombardia torna a respirare, l a Bassa non riesce a uscire dalla cappa di smog. In questa area della regione le mappe dell'inquinamento si sovrappongono fedelmente a quelle delle maggiori concentrazioni di animali allevati: da Soresina (Cremona) a Schivenogli a (Mantova), passando per i capoluoghi Cremona e Mantova, i livelli di polveri ultrafini (PM2. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Nella Bassa lombarda smog a livelli micidialiI dati delle stazioni di misura dell’inquinamento atmosferico di Arpa Lombardia sono impietosi: anche quando la gran parte della Lombardia torna a respirare, come nella giornata di ieri, la ‘Bassa’ n ... ecodallecitta.it

