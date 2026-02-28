Anonymosus in piazza contro lo sfruttamento animale e gli allevamenti intensivi

In piazza, un gruppo di attivisti ha manifestato contro lo sfruttamento animale e gli allevamenti intensivi, portando cartelli e slogan. Durante la protesta, alcuni partecipanti hanno rivolto domande alla folla, chiedendo se si sarebbe disposti a tollerare il trattamento riservato agli animali se fossero persone care. La manifestazione si è svolta nel centro cittadino, attirando l’attenzione dei passanti.

" Tu dici di voler trattare bene gli animali ma fino a quando vuoi renderti complice di un massacro? Se quegli animali fossero tuo marito o tua moglie, vorresti fermare subito la tortura o aspetteresti un po'?". È educata e gentile, ma molto ferma Virginia, responsabile bolognese di Anonymous.