Allerta rossa a Scerni | strada chiusa per frana attivato il Coc

A Scerni è stata dichiarata l’allerta rossa a causa delle intense piogge delle ultime ore. La strada principale è stata chiusa in seguito a una frana, mentre è stato attivato il centro operativo comunale per gestire l’emergenza. La zona è sotto osservazione e le autorità monitorano la situazione in modo continuo. Nessun altro dettaglio è stato fornito al momento.

Il Comune ha disposto la chiusura al traffico della strada di collegamento tra località San Giacomo e contrada Colle Marrollo a causa della presenza di movimenti franosi Scatta l’allerta meteo rossa a Scerni, dove il maltempo delle ultime ore ha provocato criticità sul territorio. Il Comune ha disposto la chiusura al traffico della strada di collegamento tra località San Giacomo e contrada Colle Marrollo a causa della presenza di movimenti franosi. L’amministrazione comunale ha inoltre attivato il Centro operativo comunale (Coc) per monitorare costantemente l’evoluzione della situazione e coordinare eventuali interventi di emergenza. Alla cittadinanza viene raccomandata la massima prudenza e di limitare gli spostamenti allo stretto necessario, evitando le aree interessate dalle criticità. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Articoli correlati Allerta meteo arancione a Terracina: attivato il COC, monitoraggio e assistenza alla popolazioneTerracina, 14 febbraio 2026 – Terracina si prepara al peggioramento delle condizioni meteo previsto per oggi, sabato 14 febbraio 2026. Scirocco e mareggiate, in valutazione da lunedì la chiusura delle scuole: attivato il CocIl sindaco Federico Basile ha disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale, Coc, dalle 8 di domani, per monitorare l’evoluzione delle...