Scirocco e mareggiate in valutazione da lunedì la chiusura delle scuole | attivato il Coc

A partire da lunedì, con l’arrivo di scirocco e mareggiate, il Comune valuterà la possibile chiusura delle scuole. Il sindaco Federico Basile ha attivato il Centro Operativo Comunale (Coc) dalle 8, per monitorare le condizioni meteorologiche e coordinare le misure di sicurezza necessarie a tutela della comunità.

Il sindaco Federico Basile ha disposto l'attivazione del Centro Operativo Comunale, Coc, dalle 8 di domani, per monitorare l'evoluzione delle condizioni meteorologiche e coordinare tutte le attività necessarie a fronteggiare eventuali criticità sul territorio comunale. La decisione per le previsioni meteorologiche comunicate dall'esperto meteorologo comunale, che indicano, già dalla serata del 19 e per la giornata del 20 gennaio, la possibilità di forti mareggiate di scirocco lungo le coste ioniche, accompagnate da raffiche di vento intense tali da amplificare il fenomeno. Già nel corso della riunione del Comitato comunale di Protezione Civile che si è svolta nel pomeriggio del 15 gennaio, è emersa la necessità di attenzionare costantemente l'evoluzione del quadro meteorologico in modo da attivare tempestivamente tutte le azioni previste dal Piano Comunale di Protezione Civile.

