Allerta meteo arancione a Terracina | attivato il COC monitoraggio e assistenza alla popolazione

Terracina ha emesso un’allerta arancione a causa delle forti piogge previste, portando all’attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) per garantire assistenza alle famiglie e monitorare la situazione. La pioggia intensa ha già causato alcune allagamenti lungo le strade principali, con i vigili del fuoco impegnati in diversi interventi di soccorso. La città si sta organizzando per affrontare eventuali ulteriori criticità, mentre i cittadini sono invitati a restare vigili e a rispettare le indicazioni delle autorità.

Terracina, 14 febbraio 2026 – Terracina si prepara al peggioramento delle condizioni meteo previsto per oggi, sabato 14 febbraio 2026. A seguito dell’allerta “arancione” diramata dal Sistema di Protezione Civile Regionale, il sindaco Francesco Giannetti ha disposto l’attivazione del C.O.C. (Centro Operativo Comunale), che seguirà l’evoluzione della situazione sul territorio e, in caso di necessità, potrà mettere in campo tutte le operazioni utili a garantire un’adeguata assistenza alla popolazione. La Direzione regionale Emergenza, Protezione civile e NUE 112 ha infatti emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse: dalle prime ore di domani e per le successive 12-18 ore sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Questa mattina a Terracina le scuole sono rimaste chiuse.

In risposta all’allerta arancione emessa dalla Regione Lazio, il Comune di Latina ha attivato il centro operativo comunale a partire da martedì 6 gennaio 2026.

