Allerta per tempesta solare forte oggi 31 marzo | possibile impatto sul lancio di Artemis II della NASA

Oggi 31 marzo si prevede un'improvvisa tempesta geomagnetica forte causata da un brillamento solare di classe X1. La tempesta potrebbe influenzare le attività spaziali, incluso il lancio della missione Artemis II della NASA, programmato in questa data. Le agenzie spaziali monitorano la situazione per valutare eventuali ripercussioni sulle operazioni in corso.

Oggi 31 marzo è previsto l'impatto di una possibile tempesta geomagnetica forte, innescata da un brillamento di classe X 1.5 verificatosi all'alba di ieri. Il fenomeno, nel caso risultasse più intenso del previsto, potrebbe influenzare il lancio della missione Artemis II attesa per le 00:24 (ora italiana) del 2 aprile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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