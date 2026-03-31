Un'allerta meteo rossa è stata dichiarata sull'Abruzzo a causa di un'ondata di maltempo in corso. La regione ha subito nevicate e formazione di ghiaccio anche in zone collinari, con le autorità che prevedono condizioni particolarmente difficili nelle prossime ore. Le previsioni indicano che il maltempo continuerà almeno fino alla fine della settimana, con un possibile aumento dell'intensità.

Scatta l'allerta meteo rossa, sull'Abruzzo, a causa dell'ondata di maltempo che ha colpito l'intera regione nelle ultime ore e che, stando agli esperti, non si attenuerà almeno fino alla fine della settimana e anzi tenderà a intensificarsi ulteriormente. Per questo, la Protezione Civile regionale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Allerta meteo rossa sull'Abruzzo: "Neve e ghiaccio anche a quote collinari, ci attendono le ore più difficili"

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